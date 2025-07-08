В Оренбуржье суд рассмотрит дело о хищении денег начальником почтового отделения

Прокурор Оренбургского района утвердил обвинение в отношении 52-летней начальницы почтового отделения и направил дело в суд. Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2024 года по апрель 2025 года руководитель отделения Подгородне-Покровского почтамта похитила более 390 тыс. руб., вырученных от реализации товарно-материальных ценностей.

Руфия Кутляева