Группа «Соллерс» запустила серийное производство новых минивэнов Sollers SP7 на заводе в Елабуге. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На заводе в Елабуге запустили производство минивэнов Sollers SP7 Фото: Пресс-служба компании «Соллерс» На заводе в Елабуге запустили производство минивэнов Sollers SP7 Фото: Пресс-служба компании «Соллерс» Следующая фотография 1 / 2 На заводе в Елабуге запустили производство минивэнов Sollers SP7 Фото: Пресс-служба компании «Соллерс» На заводе в Елабуге запустили производство минивэнов Sollers SP7 Фото: Пресс-служба компании «Соллерс»

Сейчас на рынке доступны две модели Sollers SP7 на семь и четыре места. Старт продаж минивэна запланирован осенью 2025 года. В автомобиле установлены камеры кругового обзора, система предупреждения о лобовом столкновении и контроля усталости водителя.

Председатель Совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов рассказал, что компания намерена кастомизировать автомобиль под потребности покупателей и выпускать машины с разными конфигурациями салона.

Ранее «Соллерс» направлял 4,3 млрд руб. на локализацию производства кузовных деталей машин «Соллерс Атлант» и «Соллерс Арго» в Татарстане.

Диана Соловьёва