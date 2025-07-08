На территории Оренбургской области 20 пляжей соответствуют санитарным требованиям

По данным на вторник, 8 июля, в Оренбургской области 20 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В число одобренных зон отдыха вошел пляж на реке Урал в районе автомобильного моста (ул. Донгузская) в Оренбурге. В ведомстве отмечают, что сегодня, 8 июля, документы на использование водного объекта в рекреационных целях получило городское УЖКХ.

В регионе отобрано 1208 проб воды водоемов и 261 проба песка на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и радиологические показатели. Все отобранные пробы соответствовали исследуемым показателям.

Руфия Кутляева