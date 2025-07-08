Мишустин оценил перспективы сотрудничества России с Саудовской Аравией
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Он отметил особый статус Саудовской Аравии на мероприятии. По словам господина Мишустина, Москва и Эр-Рияд могут сотрудничать сразу по нескольких сферам. Среди них — нефтегазовое машиностроение, автопром, фармацевтика и минеральные удобрения.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Саудовской Аравией развиваются динамично»,— добавил российский премьер на стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».
После стратсессии господин Мишустин вместе с главами делегаций осмотрел выставку «Иннопром-2025». Страна-партнер мероприятия Саудовская Аравия организовала стенд, оформленный в виде высокотехнологичного современного пространства. Он посвящен теме инвестиционного потенциала страны и продукции национальных производителей.