В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП, в котором сбили 8-летнего ребенка

Сотрудники полиции Саракташа устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на 62 км автодороги Каменноозерное — Медногорск. Об этом сообщает МВД Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации ведомства, 41-летний водитель автомобиля «Лада-Нива» двигался со стороны Медногорска в сторону с. Каменноозерное. Он «допустил наезд на 8-летнюю девочку». Ребенок переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП ребенка госпитализировали с различными травмами.

Руфия Кутляева