Мэрия предлагает парку Горького передать городу объекты капстроительства

Глава Перми Эдуард Соснин направил в адрес директора ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» письмо с предложением передать муниципалитету объекты капстроительства на территории парка. Как сообщает Business Class, его текст был оглашен в ходе рассмотрения арбитражного дела по заявлению администрации о признании объектов самовольно построенными. Речь идет о зданиях кафе Casa mia и «Халва», расположенных в парке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Решение обратиться с письмом к ответчику было принято после того, как экспертиза подтвердила возможность их безопасной эксплуатации. На это представитель ООО пояснил, что считает поведение администрации противоречивым, поскольку она предлагает суду обязать демонтировать спорные здания и одновременно передать их городу.

Сейчас рассматривается несколько споров муниципальных органов с ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Так, администрация оспорила право аренды парка на сооружение театра эстрады, кроме того, в отношении общества составлены 99 административных протоколов за нарушение внешнего вида торговых объектов на территории парка.