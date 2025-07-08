Иностранцы из реестра контролируемых лиц больше не допускаются до экзаменов ГИБДД

Во вторник, 8 июля, вступил в силу приказ МВД, запрещающий находящимся «в режиме высылки» иностранцам сдавать экзамены на права в ГИБДД. Соответствующие поправки ранее были внесены в ведомственный регламент по приему экзаменов.

Реестр заработал 5 февраля 2025 года. В систему вносятся данные об иностранных гражданах, которые незаконно находятся на территории РФ. В перечень контролируемых лиц вносятся данные в связи с истечением срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента и разрешения на работу. Находящиеся в реестре нарушители ограничиваются в правах.

Иван Буранов