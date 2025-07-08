Власти Тольятти напомнили о запрете прохода по мосту на Революционной на фоне слухов о несчастном случае

Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти выступил с обращением, в котором напомнил, что на путепроводе по ул. Революционной продолжаются ремонтные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве заявили, что ремонт находится в активной фазе: ограждения и дорожное покрытие на объекте демонтированы. Проезд и проход по путепроводу закрыты.

«Во избежание несчастных случаев убедительно просим вас не нарушать установленный запрет и не подвергать риску собственную безопасность, а также жизнь и здоровье окружающих»,— говорится в обращении департамента.

В то же время в социальных сетях распространяется пост женщины, заявляющей, что в ночь с 5 на 6 июля ее муж упал с моста на ул. Революционной и сейчас находится в реанимации. Тольяттинка уверяет, что произошло это из-за отсутствия ограждений.

В администрации Тольятти в ответ на запрос «Ъ-Волга сообщили, что не располагают сведениями о несчастном случае.

«Там идет ремонт. Конечно, ограждения демонтированы. Жителей заранее неоднократно предупреждали и продолжаем»,— заявили в горадминистрации.

Алексей Алексеев