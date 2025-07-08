СКР возбудил дело из-за аварии с автобусом в Ступине, где пострадали 15 человек

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в городском округе Ступино. В результате происшествия пострадали 15 пассажиров. Произошедшее оценивают как оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе управления ведомства по Подмосковью.

О ДТП на дороге «Ступино — Малино — Лермонтово», в районе села Старая Ситня, ранее сообщила региональная прокуратура. Там написали, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. На месте работает зампрокурора Ступино Александр Черников. Следователи также осматривают место происшествия.

Никита Черненко