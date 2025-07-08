В Воронежской области второй раз за год повысят зарплату бюджетникам

По решению губернатора Александра Гусева в июле всем категориям работников бюджетной сферы Воронежской области увеличат заработную плату на 7%. Совокупно в 2025 году рост зарплаты с учетом повышения в январе на 8% составит 15%, сообщила пресс-служба облправительства.

Речь идет об областных и муниципальных учреждениях (муниципалитетам будут направлены соответствующие рекомендации). Повышение коснется заработной платы, начисляемой с 1 июля 2025 года.

С 2022 года зарплата «неуказных» категорий бюджетников в Воронежской области растет одинаково с «указными» (педагогические работники, врачи, средний, младший медицинский персонал, социальные работники, работники учреждений культуры). В 2022–2023 годах темп составлял около 15% ежегодно, в 2024 году — 18%.

Ульяна Ларионова