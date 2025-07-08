Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, что связывает основателя «археологического стиля» Фортунато Пио Кастеллани и итальянский бренд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Etruscan Times Фото: @Etruscan Times

Завтра профессиональная образовательная онлайн-платформа GemX снова обещает интересную ювелирную лекцию. Пионер «археологического стиля», Фортунато Пио Кастеллани, заново открыл для публики древние ювелирные украшения во время крупных археологических раскопок в Лацио и Тоскане. Он тщательно восстановил древние техники, особенно через изучение некрополя в Черветери, расположенного недалеко от Рима. Его мастерская стала центром выдающихся достижений в воспроизводстве и переосмыслении старинных ювелирных украшений.

Bvlgari переняла это подход в некоторых своих творениях. Наследие Кастеллани станет центральной темой новой выставки в римской Вилле Джулия, а к ней GemX приурочил онлайн-разговор об этой важной и легендарной части истории итальянского ювелирного искусства. Проходит все при поддержке Фонда Bvlgari. Участвуют в дискуссии Луана Тониоло — археолог и директор Национального этрусского музея в Вилле Джулия. Второй спикер — Гислен Окреман, директор по наследию Bvlgari. Сама же выставка «Ювелирное искусство от Кастеллани до Bvlgari» в Национальном этруском музее будет открыта до 31 августа.

Анна Минакова