Саратовцы за месяц отдали за платные парковки более полумиллиона рублей

В Саратовской области рассматривают возможность введения санкций за несоблюдение правил пользования платными парковочными местами. Соответствующий законопроект обсуждали в облдуме на внеочередном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Инициатором законопроекта стала Саратовская городская дума. О необходимости внесения поправок в закон «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» рассказал председатель комитета гордумы по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле Вячеслав Тарасов. «Законопроект предлагает дополнить действующий закон новой статьей 4.9, которая вносит ответственность за нарушение правил использования платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и организованных органами местного самоуправления», — сообщил чиновник.

К нарушениям предлагается отнести следующее: резервирование мест для транспортного средства на платных парковках путем установки ограждений, устройств и приспособлений, препятствующих свободному выезду транспортных средств. А также неоплату пользования платными парковками. За это предлагается ввести административный штраф гражданам, должностным лицам и юридическим лицам в размере 1 тыс. руб., в случае повторного нарушения в течение года — в размере полутора тысяч рублей.

Представители депутатского корпуса поинтересовались, на каком основании юридические и физические лица будут нести одинаковую ответственность в виде штрафов. В Москве разница в их размерах может достигать десятикратной величины. «Были предложения разграничить, — ответил господин Тарасов. — В некоторых областях это разграничено, юридические лица больше платят».

В саратовской гордуме пришли к такому выводу: транспортное средство может быть зарегистрировано на организацию или на руководителя, но за рулем всегда находится физическое лицо. При этом организация не может контролировать поведение своего водителя. Поэтому штрафы для всех нарушителей будут одинаковыми.

Платные парковки введены в центре Саратова с 1 июня 2025 года. На 4 июля сбор по платным парковкам составил 512,3 тыс. руб. По оценкам экспертов добросовестно оплачивают парковку 70-75 % автомобилистов.

Из 260 платных машиномест 34 отданы под места для инвалидов, льготники за парковку не платят.

Три депутата проголосовали против законопроекта. Большинством голосов законопроект поддержан. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании облдумы.

Татьяна Смирнова