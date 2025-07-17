«Есть контакт!»

50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась стыковка советского космического корабля «Союз-19» с американским «Аполлон-18». Контактное взаимодействие «Союза» и «Аполлона» было названо историческим, а его изображение надолго стало символом дружбы и сотрудничества СССР и США в освоении космоса. Роль разного рода контактов в жизни прогрессивного человечества вообще сложно переоценить. Разнообразные сближения, объятия, поцелуи захваты и зажимы — неотъемлемое дополнение к человеческим эмоциям. «Ъ» представляет подборку кадров, на которые попали выразительные взаимодействия такого рода между известными и не очень людьми.