Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Есть контакт!»

Коллекция тесных взаимодействий

50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась стыковка советского космического корабля «Союз-19» с американским «Аполлон-18». Контактное взаимодействие «Союза» и «Аполлона» было названо историческим, а его изображение надолго стало символом дружбы и сотрудничества СССР и США в освоении космоса. Роль разного рода контактов в жизни прогрессивного человечества вообще сложно переоценить. Разнообразные сближения, объятия, поцелуи захваты и зажимы — неотъемлемое дополнение к человеческим эмоциям. «Ъ» представляет подборку кадров, на которые попали выразительные взаимодействия такого рода между известными и не очень людьми.

Предыдущая фотография
Космонавты Дональд Слейтон (слева) и Алексей Леонов после стыковки «Аполлон-18» и «Союз-19», июль 1975 года

Космонавты Дональд Слейтон (слева) и Алексей Леонов после стыковки «Аполлон-18» и «Союз-19», июль 1975 года

Фото: NASA

Депутаты Леонид Слуцкий и Роза Чемерис в Госдуме

Депутаты Леонид Слуцкий и Роза Чемерис в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Кадетка и кадет

Кадетка и кадет

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кирилл Щетинин и футбольное поле

Кирилл Щетинин и футбольное поле

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Солдат и крест

Солдат и крест

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Бывший десантник и празднование Дня ВДВ

Бывший десантник и празднование Дня ВДВ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Девушка и робот

Девушка и робот

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие и группа поддержки на репетиции парада Победы

Военнослужащие и группа поддержки на репетиции парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Влюбленные и качели

Влюбленные и качели

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Болельщик и еще болельщик «Зенита» после победы в РПЛ

Болельщик и еще болельщик «Зенита» после победы в РПЛ

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мотоциклист и его фанатка

Мотоциклист и его фанатка

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Александр Лукашенко и орден Святого апостола Андрея Первозванного от Владимира Путина

Александр Лукашенко и орден Святого апостола Андрея Первозванного от Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Девушка и лошадь

Девушка и лошадь

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Владимир Путин и жительница Дербента

Владимир Путин и жительница Дербента

Фото: пресс-служба президента РФ

Михаил Мишустин и непарнокопытное

Михаил Мишустин и непарнокопытное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Виктор Садовничий и Валентина Матвиенко

Виктор Садовничий и Валентина Матвиенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Военнослужащий «Ахмата» и жительница Курской области после освобождения от ВСУ

Военнослужащий «Ахмата» и жительница Курской области после освобождения от ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выпускник и его коллеги

Выпускник и его коллеги

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Андрей Никонов (слева) и Даниил Орлов

Андрей Никонов (слева) и Даниил Орлов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники МЧС и жители Орска во время наводнения

Сотрудники МЧС и жители Орска во время наводнения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Борцы и ковер

Борцы и ковер

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов и газета «Коммерсантъ»

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов и газета «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мойзес Барбоза (слева) и Огнен Ожегович

Мойзес Барбоза (слева) и Огнен Ожегович

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Владимир Путин и житель Донецка

Владимир Путин и житель Донецка

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Депутаты Александр Ремезков и Яна Лантратова

Депутаты Александр Ремезков и Яна Лантратова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руки Филиппа Киркорова и плечи певицы Seville

Руки Филиппа Киркорова и плечи певицы Seville

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Депутаты Сергей Миронов (слева) и Алексей Нечаев

Депутаты Сергей Миронов (слева) и Алексей Нечаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Митингующий и правоохранитель

Митингующий и правоохранитель

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры «Новой оперы» и спектакль «Кармен в моей голове»

Актеры «Новой оперы» и спектакль «Кармен в моей голове»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Птица в мазуте и экологи

Птица в мазуте и экологи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Контейнеровоз и мост Фрэнсиса Скотта Ки

Контейнеровоз и мост Фрэнсиса Скотта Ки

Фото: U. S. Army Corps of Engineers

Сотрудники полиции и велосипед

Сотрудники полиции и велосипед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сергей Фургал и жажда

Сергей Фургал и жажда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Shaman и Екатерина Мизулина

Shaman и Екатерина Мизулина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Владимир Путин и Ксения Собчак

Владимир Путин и Ксения Собчак

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Болото и футбол

Болото и футбол

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков

Татьяна Голикова и Сергей Собянин

Татьяна Голикова и Сергей Собянин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Депутат и отсутствующие соседи

Депутат и отсутствующие соседи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фотографы и ограда Басманного суда

Фотографы и ограда Басманного суда

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мария Захарова и Гоша Куценко

Мария Захарова и Гоша Куценко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Юлия Пересильд и планета Земля

Юлия Пересильд и планета Земля

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Евгений Миронов и Никита Михалков

Евгений Миронов и Никита Михалков

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Владимир Путин и лидеры новых российских регионов

Владимир Путин и лидеры новых российских регионов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Александр Беглов (справа) и Алексей Миллер

Александр Беглов (справа) и Алексей Миллер

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Лукас Торрейра (слева), мяч ЧМ по футболу в РФ и Матиас Весино

Лукас Торрейра (слева), мяч ЧМ по футболу в РФ и Матиас Весино

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Депутаты Леонид Слуцкий и Раиса Кармазина

Депутаты Леонид Слуцкий и Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александр Бастрыкин и Елена Сотникова

Александр Бастрыкин и Елена Сотникова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Марк Эйдельштейн (слева) и Юра Борисов

Марк Эйдельштейн (слева) и Юра Борисов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Андрей Мерзликин и Кристина Бабушкина

Андрей Мерзликин и Кристина Бабушкина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Александр Галлямов и Анастасия Мишина

Александр Галлямов и Анастасия Мишина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Медведь и чайка

Медведь и чайка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 52

Космонавты Дональд Слейтон (слева) и Алексей Леонов после стыковки «Аполлон-18» и «Союз-19», июль 1975 года

Фото: NASA

Депутаты Леонид Слуцкий и Роза Чемерис в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Кадетка и кадет

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кирилл Щетинин и футбольное поле

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Солдат и крест

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Бывший десантник и празднование Дня ВДВ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Девушка и робот

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие и группа поддержки на репетиции парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Влюбленные и качели

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Болельщик и еще болельщик «Зенита» после победы в РПЛ

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мотоциклист и его фанатка

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Александр Лукашенко и орден Святого апостола Андрея Первозванного от Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Девушка и лошадь

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Владимир Путин и жительница Дербента

Фото: пресс-служба президента РФ

Михаил Мишустин и непарнокопытное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Виктор Садовничий и Валентина Матвиенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Военнослужащий «Ахмата» и жительница Курской области после освобождения от ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выпускник и его коллеги

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Андрей Никонов (слева) и Даниил Орлов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники МЧС и жители Орска во время наводнения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Борцы и ковер

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов и газета «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мойзес Барбоза (слева) и Огнен Ожегович

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Владимир Путин и житель Донецка

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Депутаты Александр Ремезков и Яна Лантратова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руки Филиппа Киркорова и плечи певицы Seville

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Депутаты Сергей Миронов (слева) и Алексей Нечаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Митингующий и правоохранитель

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры «Новой оперы» и спектакль «Кармен в моей голове»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Птица в мазуте и экологи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Контейнеровоз и мост Фрэнсиса Скотта Ки

Фото: U. S. Army Corps of Engineers

Сотрудники полиции и велосипед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сергей Фургал и жажда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Shaman и Екатерина Мизулина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Владимир Путин и Ксения Собчак

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Болото и футбол

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков

Татьяна Голикова и Сергей Собянин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Депутат и отсутствующие соседи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фотографы и ограда Басманного суда

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мария Захарова и Гоша Куценко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Юлия Пересильд и планета Земля

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Евгений Миронов и Никита Михалков

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Владимир Путин и лидеры новых российских регионов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Александр Беглов (справа) и Алексей Миллер

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Лукас Торрейра (слева), мяч ЧМ по футболу в РФ и Матиас Весино

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Депутаты Леонид Слуцкий и Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александр Бастрыкин и Елена Сотникова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Марк Эйдельштейн (слева) и Юра Борисов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Андрей Мерзликин и Кристина Бабушкина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Александр Галлямов и Анастасия Мишина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Медведь и чайка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Новости компаний Все