На Магнитогорском цементно-огнеупорном заводе нашли экологические нарушения

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод». Инспекторы выявили на предприятии ряд нарушений природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Аудиторы Росприроднадзора установили, что предприятие искажало экологическую отчетность, вписывало недостоверное данные в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также в отчеты производственного экологического контроля за 2024 год. Кроме того, организация не согласовывала с государственными властями мероприятия по снижению выбросов в период НМУ и не вела учет всех загрязняющих воздух веществ.

ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» получило предписание об устранении нарушений. Предприятие и его руководителей планируют привлечь к административной ответственности.

Ольга Воробьева