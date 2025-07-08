В Саратове многодетные семьи смогут получать бесплатную юридическую помощь

В Саратовской области планируют расширить оказание бесплатной юридической помощи. Соответствующие изменения в законопроект обсуждались в облдуме на заседании рабочей группы. С инициативой внести изменения в ЗСО «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области» выступила региональная прокуратура.

Старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анастасия Соболевская считает, что принятие законопроекта поспособствует предоставлению равной региональной господдержки всем родителям, усыновителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также приведению региональной правовой базы в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Согласно поправкам предлагается законодательно закрепить право на получение бесплатной юридической помощи многодетными родителями, имеющими трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет, при условии его очного обучения в образовательной организации. А также право на представление интересов в судах, муниципальных и государственных органах, организациях предоставлено гражданам, являющимся истцами при рассмотрении судами дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства).

По информации министерства труда и социальной защиты Саратовской области, на 1 апреля 2025 в регионе проживает более 25,8 тыс. многодетных семей, имеющих трех и более детей (старшему – меньше 18 лет). И около 2,5 тыс. многодетных семей, имеющих трех и более детей, старшему из которых от 18 до 23 лет при условии его очного обучения.

Госпожа Соболевская пояснила, что законопроект не потребует выделения дополнительных расходов областного бюджета. Расходы на реализацию закона будут проводиться в рамках уже предусмотренного финансирования в областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

От депутатов вопросов не поступило, законопроект был поддержан и вынесен для принятия на заседании облдумы.

Татьяна Смирнова