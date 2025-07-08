Постоянный ток тарифов

В Ульяновске электричество стало дороже на 12,6% с 1 июля. Стремительнее подорожало только теплоснабжение — на 13,9%. Согласно указу губернатора Ульяновской области Алексея Русских, предельно допустимое повышение платы за коммунальные услуги в 2025 году — 14,6%, при этом максимальный показатель, утвержденный правительством РФ для региона, был ниже. Если на росте тарифов на тепло сказалась масштабная модернизация системы теплоснабжения, за счет чего показатель изношенности сетей удалось снизить на 20%, то ситуация на городском рынке электроснабжения, по мнению экспертов, напротив, стала следствием череды мошеннических схем, в которые был вовлечен топ-менеджмент компаний разного уровня. Это привело к финансовым потерям системообразующей территориальной электросетевой организации, которые теперь компенсирует региональное правительство, взявшее на себя обязательство в рамках регуляторных соглашений, несмотря на дефицит бюджета в размере около 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно указу губернатора Ульяновской области Алексея Русских, предельно допустимое повышение платы за коммунальные услуги в 2025 году — 14,6%. При этом правительством РФ для Ульяновской области был установлен максимальный индекс повышения платы за ЖКУ в размере 11,6%. Повысятся цены за электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами. Заметнее всего подорожали электричество (12,6%) и теплоэнергия (на 13,9%). Для предприятий-потребителей электроэнергии рост составит около 20%.

Однако если ПАО «Т Плюс» за последние пять лет реконструировало и отремонтировало 52 км трубопроводов в Ульяновске, благодаря чему показатель изношенности теплосетей с 70% сократился до 51%, то рост тарифов на электроэнергию происходит на фоне вскрывшихся фактов мошенничества электросетевых компаний. Часть фактов легли в основу уголовного дела против совладельца ООО «Объединенные электрические сети» и ряда других электросетевых компаний Александра Игнатьева (в прошлом руководил МУП «УльГЭС»), которому инкриминируют несколько эпизодов мошенничества.

По данным «Ъ-Волга», Александру Игнатьеву и топ-менеджерам аффилированных компаний ООО «Альянсэнергосбыт» и ООО «Проф» следователями СО ОМВД России по Ленинскому району Ульяновска первоначально было предъявлено обвинение по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, до двух лет лишения свободы). В рамках первого эпизода, по данным прокуратуры, Александр Игнатьев и ряд его партнеров «предоставили в региональное Агентство по регулированию цен и тарифов материалы, в которых указали отдельные объекты электросетевого хозяйства, не используемые в экономической деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии», и «эти незаконные действия повлекли приобретение ими права на получение в 2024 году в повышенном размере необходимой валовой выручки (НВВ)», «что могло привести к причинению компании “Россети Волга” ущерба». На сегодняшний день следователем УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении обвиняемых в мошенничестве в сфере регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а уголовные дела, предусмотренные статьями 159, 179, 187 и 210 УК РФ, соединены в одно производство. При этом компании, аффилированные с Александром Игнатьевым, по сей день продолжают участвовать в тарифном регулировании, собирать средства с потребителей и получать НВВ.

По второму эпизоду дела потерпевшей признана собственник СЕНСЕ ГНБ Елена Тареева. Ущерб оценивается почти в 1 млн руб. (предприятие занимается производством и поставкой оборудования для горизонтально-наклонного бурения по всей России, а также выпуском антенн для дронов семейства «Пиранья»). Для расширения производства прошлым летом организация госпожи Тареевой на кредитные деньги приобрела площади бывшего завода тяжелых станков (УЗТС). По словам собственника СЕНСЕ ГНБ, «сразу возникли проблемы — тормозился процесс переоформления документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, которые принадлежали сетевой компании ООО “Энергохолдинг”». По словам предпринимательницы, ей пытались продать 1,2 МВт мощностей дважды, что, по ее данным, незаконно, так как технологическое присоединение объекта с оплатой мощностей происходит единожды, и на это не влияет смена собственников». Именно на сетях УЗТС и начал деятельность «Энергохолдинг» Александра Игнатьева, спустя время став монополистом на рынке.

«Россети Волга» за прошедшие пять лет недополучили около 1 млрд руб. НВВ. В прошлом году «Россети» подписали с правительством Ульяновской области регуляторное соглашение, которое гарантирует предприятию такую валовую выручку, а также инвестиции в модернизацию электросетевой инфраструктуры за счет роста тарифов. При этом дефицит областного бюджета в 2025 году составит около 1,5 млрд руб. Расчеты не учитывают «охлаждение» экономики региона по ряду отраслей в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, о чем заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона 19 мая. По оценкам «Сообщества потребителей энергии».

В зависимости от региона рост конечных цен на электроэнергию (сетевая и оптовая составляющие) для промышленности составит от 15% до 27%. При этом, указывают в ассоциации, он не будет сопровождаться повышением качества, надежности и доступности инфраструктуры: «Вместо инвестирования в собственное развитие потребители вынуждены оплачивать неэффективность сетевых монополий».

По мнению вице-спикера заксобрания региона и председателя комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Грачева, рост тарифов на электроэнергетику во многом является следствием неэффективного менеджмента основных игроков рынка: «Все издержки вновь перекладываются на потребителей, включая простых обывателей и бизнес. При этом ситуация в Ульяновске усугублялась долго, и мы сигнализировали муниципальным и региональным властям о необходимости принять меры, тем более, речь идет о стратегических предприятиях, и к тому же вопрос касается сотен тысяч граждан».

Как отметил председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Денис Седов, рост тарифов на электричество в Ульяновске действительно значительный. «Исполнителем коммунальной услуги в сфере электроснабжения является "Ульяновскэнерго". Он и обращается к регулятору для установления тарифа. У законодателя есть только один механизм регулирования роста тарифов — это предельный индекс роста платы за коммунальные услуги. Значит, нужен более индивидуальный подход к регионам — там, где субъект имеет право корректировать предельный тариф, нужно обращаться в ФАС для проверки обоснованности увеличения тарифа. Этот механизм уже есть, просто нужно им пользоваться»,— пояснил парламентарий.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы РФ по энергетике Владимира Плякина, «идея компенсировать ранее не собранные платежи за счет тарифов выглядит крайне странно».

При этом депутат считает, нельзя игнорировать факт, что у региона в целом существует значительная задолженность за потребленную электроэнергию: «Это серьезная проблема, которую необходимо решать. К сожалению, и само состояние сетевого хозяйства вызывает большие вопросы».

В свою очередь, доктор экономических наук, председатель совета ОООП «Финпотребсоюз» Игорь Костиков, комментируя ситуацию с тарифообразованием в Ульяновской области, обратил внимание на то, что обоснованность повышения тарифов вызывает сомнения. «Складывается впечатление, что за повышением тарифов может стоять нежелание или неспособность юристов и руководства „Россети Волга“ взыскивать долги электросетевых компаний, замешанных в мошеннических схемах», – отметил господин Костиков. Решение губернатора подставить «Россетям» плечо за счет жителей региона эксперт назвал подозрительным и недальновидным. После более подробного знакомства с ситуацией «Финпотребсоюз» готов направить соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру РФ.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на звонок «Ъ-Волга» не ответил. Ответ на запрос от ПАО «Россети Волга» в редакцию не поступил.

Евгений Чернов