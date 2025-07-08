В челябинском ЖК появятся квартиры с датчиками протечек воды и умными колонками

Сбербанк и застройщик «Симфония» подписали соглашение о сотрудничестве на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Документ подписали управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай и представитель ООО СЗ «Симфония» Наталья Крылова. Соглашение направлено на развитие цифровых решений в жилых комплексах Челябинска, сообщает пресс-служба Сбера.

Проект предусматривает внедрение «умных» технологий для повышения комфорта и безопасности в многоквартирных домах и коттеджных поселках. В планах автоматизация инженерных систем, дистанционный доступ к жилью и мобильные приложения для обслуживания жильцов. В новых комплексах установят умные устройства — датчики, термостаты и системы освещения, что снизит энергопотребление. Также будут внедрены интеллектуальные камеры с видеоаналитикой для повышения безопасности и оптимизации управления территориями.

В рамках сотрудничества со Сбербанком в жилом комплексе «Симфония» появятся квартиры с цифровым наполнением, включая умные колонки и датчики протечек воды.