В Коми взорвался нефтерезервуар ЛУКОЙЛа, пострадавших нет

Пустой резервуар взорвался в пункте подготовки и сбора нефти «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», который располагается в Республике Коми. Никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ростехнадзор начал расследование причин аварии. По предварительной версии, взрыв случился из-за реакции самовоспламеняющихся отложений и кислорода. В ведомстве сообщили, что этот объект является объектом государственного надзора. Последняя проверка, которая прошла там 11 июня, выявила 20 нарушений, сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.