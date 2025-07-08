В Оренбурге вынесли приговор жителю за мошенничество при оказании юридических услуг в суде

Дзержинский районный суд Оренбурга признал виновным 45-летнего жителя по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), а также по ч. 3 ст. 30, чч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в значительном, крупном и особо крупном размерах). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

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По версии следствия и суда, с 2018 года по 2024 год подсудимый заключил с потерпевшими договоры на оказание юридических услуг и представительство интересов в суде. От имени клиентов он «предоставлял подложные договоры переуступки права требования в пользу лица, чей банковский счет находился в его распоряжении». Взысканные судом деньги поступали по указанным реквизитам и оказывались у подсудимого.

Также подсудимый в ряде случаев «заключал с пострадавшими договоры займа, предоставлял гражданам подложные расписки о возврате ими денег, а затем снова обращался в суд, требуя вернуть деньги и проценты за пользование ими». Одного из потерпевших он ввел в заблуждение относительно возможности повлиять за вознаграждение на оставление без изменения ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении несмотря на допущенные нарушения.

В результате злоумышленник своими действиями причин, а также намеревался причинить пострадавшим ущерб на общую сумму около 4 млн руб. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 590 тыс. руб.

Руфия Кутляева