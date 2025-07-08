Врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии оштрафовали за покушение на дачу взятки

Ленинский суд Перми признал виновным в покушении на дачу взятки хирурга ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова» Бакытбека Кадыралиева и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В январе 2025 года автомобиль под управлением господина Кадыралиева остановили для проверки сотрудники полка ДПС. Поскольку у водителя имелись признаки опьянения, то инспекторы потребовали от подозреваемого пройти освидетельствование. Желая избежать привлечения к административной ответственности, врач попытался дать взятку инспекторам в размере 200 долларов США. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб.