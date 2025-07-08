Чиновники из Таганрога стали фигурантами уголовных дел о препятствовании бизнесу

В отношении сотрудников администрации Таганрога возбуждены уголовные дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч.1, 2 ст.169 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов» источником в правоохранительных органах, фигурантами дел стали главный специалист комитета по архитектуре и градостроительству и председатель комитета по управлению имуществом.

Установлено, что заявителю предоставили в аренду муниципальный земельный участок под магазин, но в 2023 году чиновники незаконно не выдали разрешение на строительство.

Предпринимателю также неправомерно отказали в продлении договора аренды.

В 2024 году суд признал решения незаконными, однако магазин по сегодняшнего дня так и не был построен

Константин Соловьев