Чиновники из Таганрога стали фигурантами уголовных дел о препятствовании бизнесу
В отношении сотрудников администрации Таганрога возбуждены уголовные дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч.1, 2 ст.169 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации, предоставленной «Ъ-Ростов» источником в правоохранительных органах, фигурантами дел стали главный специалист комитета по архитектуре и градостроительству и председатель комитета по управлению имуществом.
Установлено, что заявителю предоставили в аренду муниципальный земельный участок под магазин, но в 2023 году чиновники незаконно не выдали разрешение на строительство.
Предпринимателю также неправомерно отказали в продлении договора аренды.
В 2024 году суд признал решения незаконными, однако магазин по сегодняшнего дня так и не был построен