В парламенте Армении депутаты от правящей партии подрались с оппозицией

На внеочередном заседании парламента Армении произошла потасовка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиции. Инцидент случился при обсуждении ходатайства прокуратуры о лишении неприкосновенности Артура Саркисяна из фракции «Армения», обвиняемого в подготовке теракта и захвата власти. В рамках этого дела ранее арестовали архиепископа Баграта Галстаняна.

Артур Саркисян заявил, что решение об его аресте уже принято. Он объявил, что не будет участвовать в обсуждении и намерен отправиться в Следственный комитет. После к нему подошли депутаты правящей фракции, после перепалки началась потасовка. Из-за инцидента объявили перерыв, после которого оппозиция не вернулась.

Адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному вменяют статьи о терроризме, беспорядках и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными и политически мотивированными. Архиепископ находится под арестом.