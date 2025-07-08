Область выделит 150 млн рублей на ливневку для IT-центра

Региональное правительство выделяет из областного бюджета 150 млн руб. для строительства ливневой канализации рядом со строящимся IT-центром в Ярославле. Соответствующий вопрос обсудили 8 июля в ходе заседания комитета по бюджету облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект IT-парка в Ярославле компании Тензор

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Проект IT-парка в Ярославле компании Тензор

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Если сейчас не начать строить канализацию и обеспечить сброс стоков с Московского проспекта, то в следующем году может затопить этот объект»,— объяснил министр финансов Алексей Долгов.

Напомним, что в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о реализации инвестпроекта, включающего строительство IT-центра с парковой зоной и инфраструктурой на Московском проспекте. Проект компания «Тензор» планирует реализовать к 2030 году, его общая стоимость — 10 млрд руб.

Алла Чижова