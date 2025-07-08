Госдума приняла в I чтении проект о расширении списка оснований для лишения гражданства

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства.

Проект поправок в ст. 24 закона «О гражданстве» был внесен на рассмотрение 25 июня группой из 352 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Документ предлагает добавить в перечень совершение преступлений по восьми статьям УК:

совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3–5 ст. 132 УК);

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК);

сотрудничество с иностранным государством или иностранной организацией против безопасности России (ст. 275.1 УК);

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК);

оказание содействия международным организациям в решениях, в которых Россия не участвует (ст. 284 УК);

пропаганда нацистской символики (ст. 282.4 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК);

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 4–5 ст. 274.1 УК).

В случае принятия законопроекта общее число оснований для лишения гражданства составит 72 (сейчас — 64).

В пояснительной записке к проекту говорится, что предлагаемые изменения сформируют «уровень защиты национальной безопасности в соответствии с современными вызовами и угрозами». Проект в том числе будет содействовать созданию правовой основы для профилактики «преступного умысла» на совершение указанных преступлений, считают депутаты.

Полина Мотызлевская