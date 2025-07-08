В Черноземье 9 июля будет облачно и сухо, от +18°С до +36°С

В среду, 9 июля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от +18°С до +36°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток ожидается без осадков. Ночью температура составит до +21°C, прогнозируют облачно с прояснениями. Днем — до +37°C, переменная облачность.

В Воронеже на протяжении суток ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью температура опустится до +20°C, днем поднимется до +36°C.

В Курске ночью будет малооблачно, без осадков, температура составит до +20°C. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, до +34°C.

В Липецке на протяжении суток синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ночью — до +19°C, днем — до +34°C.

В Орле ночью ожидается переменная облачность с небольшим кратковременным дождем. Температура составит до +19°C. Днем будет малооблачно, до +33°C.

В Тамбове на протяжении суток прогнозируется малооблачно, без осадков. В темное время суток температура составит до +18°C, днем — до +34°C.