Как воспитать послушный цифровой рубль

Заместитель Председателя Совета директоров банка «Центр-инвест», Юрий Богданов выступил на сессии: «Пилотирование цифрового рубля. Что дальше?» на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.

Юрий Богданов поделился опытом внедрения и интеграции цифрового рубля в существующие бизнес-процессы банка с опережением плана и возможностями новой технологии для развития экономики юга России.

«Мы называем цифровой рубль послушным, автоматизируемым рублем и стремимся к тому, чтобы он вел себя так, как это нужно клиентам. Сейчас с пилотной группой клиентов мы начинаем обучение и тестирование цифрового рубля. Вместе мы собираем предложения, где еще может цифровой рубль помочь клиентам — от автоматизированных расчетов за ЖКУ до управляемых этапов выхода компаний на IPO и ускорения внутрирегиональных расчетных циклов», — озвучил в ходе своего выступления Юрий Богданов.

Банк «Центр-инвест» прогнозирует, что внедрение цифрового рубля автоматизирует процессы малого и среднего бизнеса, связанные с безналичными расчетами. Смарт-контракты, или платежи с условиями, придут на смену процессам, которые ранее требовали сложного документооборота с множественными последовательными подтверждениями.

Банк «Центр-инвест» стал участником пилотного проекта Банка России по внедрению цифрового рубля в 2023 году. В 2025 году банк вошел в состав рабочей группы по вопросам участия Ростовской области в проекте «Цифровой рубль». Эксперты банка работают над внедрением цифрового рубля в бюджетной сфере региона. Замкнутые расчеты регионального бюджета с помощью цифрового рубля могут быть выведены на новый уровень автоматизации, учета, контроля и прозрачности, а главное — скорости, которая по формуле денежного обращения способна увеличить доступность средств для участников оборота, что особенно актуально для регионов с дефицитом бюджета. Участие в пилотировании цифрового рубля поможет Ростовской области получить передовой опыт, привнесет технологии опережающего развития, повысит престиж региона.

Банк «Центр-инвест» уже имеет опыт организации таких платежей. В середине 90-х годов, когда страну захлестнула проблема неплатежей, прозрачная схема организации платежей с помощью расчетных векселей банка «Центр-инвест» позволила погасить долги бюджета, социальной сферы, энергетики и промышленности на сумму свыше 700 млрд неденоминированных рублей.

Сегодня на новой технической базе и в новом правовом поле банк «Центр-инвест» готов использовать свой опыт для тестирования прохождения цифрового рубля через бюджет Ростовской области и организацию расчетов для клиентов банка.

ПАО КБ «Центр-инвест»