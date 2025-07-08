Жителя Башкирии приговорили к 16 годам колонии за производство наркотиков

Верховный суд Башкирии признал 29-летнего жителя Благовещенска виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Суд установил, что неоднократно судимый житель Благовещенска организовал производство наркотиков у себя в гараже, купив для этого необходимое оборудование и химические вещества. У него изъяли 14,7 кг наркотиков. Сбыть запрещенные вещества он планировал партиями через тайники-закладки, отметили в УФСБ.

Венера Хисамова