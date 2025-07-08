В Перми появится первый частный академический хор

Частная филармония «Триумф» создает свой первый музыкальный коллектив. Как сообщает пресс-служба учреждения, репетиции первого в Перми частного открытого академического хора начнутся с осени этого года. Художественным руководителем и дирижером станет Анастасия Гуляева — солистка хора musicAeterna, участница вокального ансамбля musicAeterna 4. В августе пройдут открытые прослушивания.

Хор получил название «Triumphum vox» (голос триумфа). В планах коллектива — сосредоточиться на старинной и духовной музыке. Репертуар будет включать в себя также музыку различных направлений и стилей. Также хор планирует записывать персональные пластинки эксклюзивных программ, гастрольные поездки по городам России, участие в хоровых фестивалях и конкурсах.