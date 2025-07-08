Порт Роттердама готовят к войне с Россией

Крупнейший морской порт Европы — голландский Роттердам — прорабатывает планы работы в условиях войны с Россией. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление главы управления порта Баудевейна Симонса, речь идет, в частности, о резервировании мест для судов, доставляющих военные грузы из Великобритании, Канады и США и составлении планов перенаправления гражданских грузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

О том, что порт Роттердама должен будет предоставлять место судам с военными грузами по запросу НАТО, заявило в мае Министерство обороны Нидерландов.

Порт Роттердама ежегодно принимает около 436 млн тонн грузов и входит в десятку крупнейших грузовых портов мира. В него заходят 28 тыс. морских и 91 тыс. речных судов в год. Сейчас порт регулярно принимает грузы для военных НАТО.

Алена Миклашевская