В Челябинскую область ввезли 40 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана

В Челябинске выявлены три случая заражения фруктов вредителями. При проверке было обнаружено, что нектарины и персики из Узбекистана заражены восточной плодожоркой и калифорнийской щитовкой, сообщает пресс-служба Уральского управления Россельхознадзора.

В партии нектаринов весом 20,5 т и персиков весом 1,5 т найдена восточная плодожорка. В другой партии нектаринов весом 20,1 тонну обнаружена калифорнийская щитовка. Нектарины с калифорнийской щитовкой уже выпущены в оборот, так как вредители не представляют угрозы. Ввоз другой зараженной продукции запрещен

Собственник решил провести фумигацию 20,5 тонн нектаринов для уничтожения насекомых. После дополнительных исследований и обработки будет принято решение о выпуске продукции в продажу. Персики весом 1,5 тонны будут уничтожены.

Степан Смирнов