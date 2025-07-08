Следствие возбудило дело после нападения собаки на девочку в Саратове

Следственный отдел по Кировскому району Саратова возбудил уголовное дело в связи с нападением безнадзорной собаки на шестилетнюю девочку (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, безнадзорная собака укусила ребенка сегодня, 8 июля, в микрорайоне Завокзальный Саратова. Девочке потребовалась помощь медиков.

Отмечается, что должностные лица муниципальных органов власти не принимают надлежащих мер к организации отлова, транспортировки и содержанию безнадзорных животных. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов