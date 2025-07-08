Ярославские энергетики перешли в режим повышенной готовности

В Ярославской области энергетики находятся в режиме повышенной готовности ввиду ожидаемой грозы. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

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Ранее министерство региональной безопасности предупреждало, что местами по региону 8 июля пройдут грозы, в отдельных районах с ливнем и градом. К устранению последствий непогоды к настоящему моменту готова 51 бригада энергетиков, в которую входят 186 специалистов и 92 единицы спецтехники.

«Ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова