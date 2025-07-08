В аэропорту Самары в июне не допустили к ввозу более 200 партий растительной продукции

В июне в международном аэропорту «Курумоч» предотвратили попытку ввоза в страну 236 партий продукции растительного происхождения, перевозимой с нарушением карантинных фитосанитарных мер. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в ручной клади пассажиров из Таджикистана, Узбекистана и Грузии обнаружили свежие и сушеные фрукты, орехи, овощная зелень, общий вес которых 532,3 кг.

Всего с января по 4 июля выявлено порядка 1,9 тыс. таких партий объемом около 4,8 тонн и 494 штук. Также выявлено три вида карантинных объектов: 8 случаев обнаружения зерновки рода Callosabruchus в зеленом маше и фасоли, в двух случаях найдена повилика в семенах овощных культур, в одном — калифорнийская щитовка в яблоках.

Россельхознадзором введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Подкарантинная продукция, запрещенная у ввозу, не допущена на территорию России.

Руфия Кутляева