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50-летний житель Удмуртии погиб при пожаре в селе Кама

50-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Кама в Камбарском районе ночью 8 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь возгорания составила 107,5 кв. м.

При пожаре сгорели одноэтажный деревянный дом и надворные постройки. Тело хозяина жилья было обнаружено на веранде. Из-за плотной застройки повреждены стены и кровля соседней одноэтажной постройки. Соседи отметили, что заметили возгорание, когда строение «полыхало открытым пламенем». причина возгорания устанавливается.