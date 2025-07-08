В Тольятти вынесен приговор фигурантам дела о похищении людей и вымогательстве

В Тольятти суд вынес приговор пятерым местным жителям. Они обвинялись в похищениях людей, незаконном лишении их свободы, вымогательствах и разбое, сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с апреля по июнь 2023 года, действуя в составе группы, подсудимые вымогали у своих жертв деньги в крупном и особо крупном размерах. Злоумышленники пытались завладеть чужим имуществом на общую сумму свыше 5,7 млн руб.

«Всего от преступных действий мужчин пострадало четверо тольяттинцев. В отношении трех потерпевших требование передачи имущества сопровождалось их похищением и применением насилия»,— уточнили в надзорном ведомстве.

Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы от 3 лет до 10 лет 6 месяцев. Четверо осужденных отправятся в колонию строгого режима, один — в колонию общего режима.

Алексей Алексеев