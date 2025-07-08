Жителя Севастополя осудили на 17 лет по делу о госизмене

Севастопольский городской суд признал местного жителя Вадима Сороколетова виновным в госизмене (ст.275 УК РФ) за сотрудничество с украинской разведкой. Он приговорен к 17 годам в колонии строгого режима, сообщила прокуратура города в своем Telegram-канале.

Суд установил, что мужчина вступил в контакт с Главным управлением разведки Украины в интернет-мессенджере. В тот же день, по версии обвинения, он передал иностранной разведке фотографии мест дислокации объектов Минобороны.

В случае вступления приговора в силу господин Сороколетов проведет 17 лет в колонии строгого режима, еще один год будет ограничен в свободе передвижения и выплатит штраф 200 тыс. руб.