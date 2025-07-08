Совладелец пермского автодилера планирует построить универсальный магазин в Мотовилихе

Сегодня комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) рассмотрела заявление пермского бизнесмена Виктора Белебезьева, который просил предоставить своему участку на ул. Розалии Землячки (Мотовилихинский район) условно разрешенный вид использования «магазины».

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Сам участок площадью 940 кв. м. находится в территориальной зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2). На нем расположен объект капстроя - индивидуальный гараж. Господин Белебезьев планирует на нем строительство здания магазина, предназначенного для продажи непродовольственных товаров. Предложение не было одобрено комиссией ПЗЗ.

Согласно открытым данным, Виктор Белебезьев – брат владельца стройгруппы Nova Михаила Белебезьева и является соучредителем дилера «Брайт парк».