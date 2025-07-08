Правительство одобрило ко второму чтению поправки в закон об охране Байкала

Правительство одобрило ко второму чтению в Госдуме поправки в законы об охране Байкала и об экологической экспертизе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минприроды.

В первом чтении законопроект был принят в июле 2023 года. В том виде документ разрешал сплошные рубки в центральной экономической зоне Байкальской природной территории и возведение там дорог, очистных сооружений, коммунальных объектов, кафе, ресторанов и т.д. Против принятия таких поправок высказались экологи, общественные деятели и политики, в том числе правовое управление парламента и соавтор закона 1999 года «Об охране озера Байкал» Анатолий Грешневиков (СРЗП).

В октябре того же года правительство потребовало ко второму чтению привести проект в соответствие с Лесным кодексом, запрещающим сплошные рубки. На фоне общественного резонанса стороны договорились «максимально уйти от варианта решения вопросов через сплошные рубки лесных насаждений», рассказывал тогда глава экономического комитета Дмитрий Кобылкин (ЕР).

В версии законопроекта ко второму чтению депутаты предложили перевести земли лесного фонда в земли других категорий, что позволило бы, в частности, вести строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов, например гидротехнических сооружений, автодорог, коммунальной инфраструктуры. Возможность перевода предлагается ввести до 1 декабря 2030 года.

«Интерфаксу» в Минприроды сообщили, что такие изменения «необходимо внести исключительно для жителей», проживающих в центральной экологической зоне (159 населенных пунктов, в которых живут почти 140 тыс. человек). «Изменения в закон нужны в первую очередь именно для них: чтобы появилась возможность реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты электро-, тепло- и водоснабжения»,— пояснили в ведомстве. Там отметили, что озеро «по-прежнему имеет самый высокий правовой защитный статус».

Подробнее — в материале «Ъ» «У славного моря».

Полина Мотызлевская