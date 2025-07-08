«Россети Тюмень» подключили к сетям шесть новых объектов здравоохранения Тюменской области

«Россети Тюмень» подключили к электросетевой инфраструктуре шесть новых объектов здравоохранения, построенных в Тюменской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Теперь первичная медицинская помощь стала доступнее для 3,3 тысячи жителей сельской местности региона. Общая мощность технологического присоединения составила 155 кВт.



Электричеством обеспечили врачебную амбулаторию в Исетском районе и пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в Ишимском, Вагайском районах и Заводоуковском городском округе. Для этого энергетики построили четыре воздушные линии 0,4 кВ. Объекты снабжаются электричеством от шести высоковольтных питающих центров. Количество и качество передаваемого учреждениям энергоресурса контролируют интеллектуальные приборы учета.

Техприсоединение к электросетям – одно из приоритетных направлений работы системообразующей энергокомпании. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, улучшая качество жизни населения и помогая развитию промышленности Тюменской области. За прошлый год системообразующее электросетевое предприятие провело свет в 21 медучреждение.

АО «Россети Тюмень»