Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выразило обеспокоенность принятием в Грузии законов об иностранных агентах, против ЛГБТ-сообщества (в России признано экстремистским движением и запрещено) и поправок в закон «О грантах». По мнению БДИПЧ, подобное законодательство «ограничивает деятельность гражданского общества и способствуют задержанию и уголовному преследованию мирных протестующих». Об этом сообщило грузинское агентство Interpressnews.

Особенно резкой критике грузинские власти подвергаются за «арест десятков протестующих за последние месяцы и отсутствие стандартов справедливого судебного разбирательства», отмечается в заявлении ОБСЕ.

Шесть грузинских политиков, лидеры всех четырех оппозиционных коалиций, преодолевших пятипроцентный барьер в ходе выборов 26 октября прошлого года, сейчас находятся в тюрьме и отбывают наказание в виде лишения свободы от семи до восьми месяцев за отказ дать показания парламентской комиссии по расследованию «преступлений режима Михаила Саакашвили», в том числе «преступной авантюры августа 2008 года», отметили в ОБСЕ.

«Мы с глубокой обеспокоенностью следим за текущими событиями в Грузии, включая недавние аресты и суды над оппозиционными политиками.— говорится в декларации ОБСЕ.— Призываем власти отменить недавнее законодательство, которое препятствует законной деятельности гражданского общества». ОБСЕ также выразило сожаление из-за планов правительства Грузии не приглашать офис наблюдения ОБСЕ на местные выборы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже ответил на упрек об отказе приглашать наблюдателей БДИПЧ на муниципальные выборы 4 октября 2025 года. По его словам, наблюдательная миссия ОБСЕ «как правило не мониторит местные выборы» а доклад БДИПЧ о «конкурентности» парламентских выборов 20024 года «никто не принял во внимание», спровоцировав тем самым массовые акции протеста, продолжающиеся в кавказской стране до сих пор.

Георгий Двали, Тбилиси