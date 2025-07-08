УФАС возбудило два дела по факту прекращения энергоснабжения станции сотовой связи в Березниках

Пермское УФАС завершило проверку по жалобе ООО «Т2 Мобайл» на прекращение электроснабжения базовой станции сотовой связи вблизи города Березники. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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Как установило УФАС, электроснабжение станции сотовой связи обеспечивалось от трансформаторной подстанции по линии электропередач протяженностью 7 км. Данная линия принадлежит бывшей сетевой организации ООО «ЦЭС» и с конца 2024 года находится в неудовлетворительном техническом состоянии, в результате чего мобильная связь сотовых операторов вблизи БКПРУ-3 отключена и недоступна для абонентов.

Согласно законодательству, электрические сети ушедшей с рынка ООО «ЦЭС» с начала 2025 года должно было обслуживать ПАО «Россети Урал», которому присвоен статус системообразующей территориальной сетевой организации в Пермском крае (СТСО), несущей повышенные обязательства за бесперебойную работу энергосистемы во всем регионе. Однако из-за спора, возникшего между ПАО «Россети Урал» и ООО «ЦЭС» в ходе передачи сетей и оборудования на обслуживание в СТСО, электросети в данном районе ПАО «Россети Урал» фактически не приняло на свой баланс и спорная линия более полугода находилась в аварийном состоянии. Более того, во время деятельности ООО «ЦЭС» на электросетевом рынке в 2024 году общество не приводило данную линию в надлежащее состояние и допускало существенное превышение нормативного времени отключения электроэнергии. В итоге бездействие обеих организаций привело к тому, что население осталось без мобильной связи.

По факту выявленных нарушений УФАС возбудило два дела об административном правонарушении в отношении обеих организаций. Рассмотрение дел назначено на 16 июля 2025 года. В случае подтверждения нарушений законодательства в сфере электроэнергетики виновным лицам грозит штраф до 1 млн руб.