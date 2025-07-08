С экс-главы сельсовета под Уфой взыскали 4,5 млн рублей неподтвержденных доходов

Уфимский районный суд взыскал с бывшего главы и депутата Николаевского сельсовета Антона Черепанова 4,5 млн руб. Иск к бывшему муниципальному чиновнику подавала районная прокуратура. Решение опубликовано на сайте суда.

Поводом для разбирательств стали результаты прокурорской проверки, которая показала, что с 2018-го по 2021 год Антон Черепанов заключал муниципальные контракты с руководимой им через посредника ООО «Пит Стоп» на содержание и благоустройство территорий сельсовета. Работы включали в себя, в числе прочих, ремонт уличного освещения, уборку дорог от снега, обкос травы, засыпку детских площадок песком, покупку и установку остановочного павильона. Конкурсы на выявление подрядчика при этом не проводились.

Большую часть этих работ, как выяснили в прокуратуре, организация выполнить не могла, поскольку не имела специализированной техники. По этому факту возбуждалось уголовное дело, которое было прекращено в декабре 2024 года из-за истечения сроков давности преследования.

По мнению надзорного ведомства, являясь руководителем «Пит Стоп», глава сельсовета нарушил запрет на занятие бизнесом. Кроме того, господин Черепанов получал деньги, законность которых не доказана.

Представитель Антона Черепанова иск не признал. Он пояснил, что какие-либо дорогостоящие покупки, из которых можно было сделать вывод о легализации денег, отсутствовали, а спорная сумма на счета ответчика и членов его семьи не поступала.

Удовлетворяя требования прокуратуры, суд установил, что доход от бизнеса Антон Черепанов не задекларировал.

Венера Хисамова