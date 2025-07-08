Росфинмониторинг включил в перечень террористов более 3,1 тыс. человек за год

Росфинмониторинг за 2024 год внес в перечень террористов и экстремистов более 3,1 тыс. физических лиц и 80 организаций, а также заморозил их активы общей стоимостью 245 млн руб., сообщается в годовом отчете ведомства (есть у «РИА Новости»).

По состоянию на 31 декабря 2024 года, в перечне числятся более 16 тыс. физлиц и более 800 организаций.

Росфинмониторинг может включить в список тех физических и юридических лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Попадание в перечень ограничивает финансовые операции: включенные в список лица могут ежемесячно тратить не более 10 тыс. руб. на себя и столько же на каждого члена семьи без дохода.

Полина Мотызлевская