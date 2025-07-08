В Красноярском крае осужден лесничий за рубку 264 кубометров древесины

Суд в Красноярске вынес приговор лесничему КГБУ «Ирбейское лесничество» и его подельнику за незаконную рубку (ч. 3 ст. 260 УК РФ) 264 куб. м древесины, сообщили в краевой прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в мае 2022 года лесничий, используя служебное положение, подобрал участок и оформил документы для законной рубки леса. «По документам местные жители приобрели лесные насаждения для собственных нужд, на деле договоры составлены для прикрытия преступления»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Подыскать покупателей древесины лесничему помогал подельник. Как отметили в прокуратуре, обвиняемые пытались запутать следствие, «выдвигая ложные версии событий».

Ущерб от действий злоумышленников превысил 2 млн руб. Их приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с запретом заниматься лесозаготовительной деятельностью в течение двух лет.

Михаил Кичанов