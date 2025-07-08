В Челябинске достроили фундамент хирургического корпуса ЧОДКБ

На строительной площадке нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) полностью готов фундамент основной шестиэтажной части здания, сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

Новый хирургический комплекс ЧОДКБ — один из самых масштабных и значимых медицинских проектов в регионе. Там планируется оборудовать 16 современных операционных, отделения реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи. Благодаря расширению площади в больнице начнут развивать новые направления, в том числе восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантацию органов.

Когда строительство будет завершено, это будет первая в Челябинске больница с эксплуатируемой кровлей.

Степан Смирнов