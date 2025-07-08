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Глава Башкирии и губернатор Кировской области договорились о сотрудничестве

Глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Кировской области Александр Соколов на полях промышленной выставки «Иннопром» подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Как сообщает пресс-служба главы республики, договоренности касаются отношений в торгово-экономической, культурной, социальной и научно-технических сферах.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы правительства Кировской области, стороны договорились вместе развивать машиностроение, производство детских товаров и химической продукции. Другое направление — туризм.

Кроме того, господин Хабиров предложил чиновникам из Кировский области посетить Башкирию.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7-го по 10 июля. Радий Хабиров возглавляет делегацию Башкирии на мероприятии, а правительство региона и АО «Башкирская содовая компания» являются титульными партнерами выставки.

Идэль Гумеров