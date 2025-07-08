Зарубежные СМИ: Что известно о возобновлении США поставок оружия Украине?

США возобновят поставки оружия Украине, заявил Дональд Трамп, в основном оборонительного. По словам американского президента, Киев сейчас подвергается очень сильным ударам и должен иметь возможность защищаться. По данным The Wall Street Journal, Трамп заверил Владимира Зеленского, что Штаты отправят столько военной помощи, сколько смогут себе позволить. Он также подчеркнул, что не несет ответственности за паузу в поставках вооружений. А Пентагон сообщил, что продолжает инвентаризацию и учет американского оружия по всему миру. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

В коротком сообщении на сайте Пентагона сказано, что министерство отправит на Украину дополнительное оборонительное оружие. Какое именно и в каком объеме, не уточняется. Но подчеркнуто, что работа по оценке военных поставок по всему миру остается в силе и является частью стратегии «Америка прежде всего». Собственно, и решение о приостановке военной помощи Киеву, которое Вашингтон принял 2 июля, было продиктовано желанием удостовериться в боеготовности американских войск, пояснил бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл в интервью The Wall Street Journal. По его словам, промышленная база США деградировала, а администрация бывшего президента Джо Байдена истощила запасы, отправив миллиарды единиц оружия на Украину. Теперь у Пентагона нет возможности снабжать партнеров, сохраняя способность «вести войны и побеждать в них».

CNN пишет, будто некоторые официальные лица намекнули, что пересмотр помощи Украине отчасти связан с попытками Пентагона сосредоточиться на Китае и подготовиться к потенциальному будущему конфликту в Тихоокеанском регионе. Этот вопрос глава политического департамента Пентагона Элбридж Колби считает приоритетным. Дональд Трамп объяснил приостановку поставок Киеву оценкой арсеналов Минобороны США после ударов по ядерным объектам Ирана в апреле.

Но это была лишь пауза, а не заморозка. Reuters пишет, что после разговора с Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля, президент США упоминал, что Украине понадобятся ракеты Patriot для самообороны. Системы ПВО Вашингтон считает ключевым элементом для защиты украинских городов, учитывая усиливающиеся атаки России с воздуха. Возобновление поставок оружия принесет некоторое облегчение Зеленскому, отмечает Bloomberg. Средства противовоздушной обороны и высокоточные боеприпасы в Киеве считают критически важными. Москва атакует Украину рекордным количеством беспилотников и ракет, и это расстраивает Трампа, который пытается договориться о мире. «Честно говоря, я разочарован тем, что Путин не остановился. Я этим недоволен»,— заявил президент США.

По информации издания Politico, решение о новых партиях оружия Вашингтон примет после серии встреч на высоком уровне в Италии и Украине. Спецпредставитель президента Кит Келлог проведет их на этой и следующей неделях. Сегодня этот вопрос обсудит Совет национальной безопасности США.

Москва сообщила Анкаре, что готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан после разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. Теперь Анкара ждет ответа Киева, передает агентство Anadolu. По словам турецкого дипломата, Москва считает, что «прежде чем приступить к переговорам, необходимо решить несколько вопросов», и добавил, что переговорные группы должны проделать дополнительную работу и прийти к определенному результату.

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