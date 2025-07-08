«Амкар» не подтвердил увольнение главного тренера

Сегодня телеграмм-канал «Второй дивизион/ Вторая лига» сообщил об увольнении главного тренера «Амкара» Андрея Блажко. Однако в пермском клубе данные сведения не подтвердили. «На данный момент никаких изменений и подписанных документов нет», — сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе клуба. Источник «Ъ-Прикамье», близкий к клубу, также не стал комментировать данные сведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Блажко

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Блажко

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сообщение об увольнении наставника пермского клуба появилось после окончания первого круга чемпионата, который «Амкар» закончил на первом месте. Кроме того, «Амкар» является единственным клубом во Второй лиге, который не потерпел ни одного поражения в первом круге чемпионата, забил больше всех и пропустил меньше в своей группе, а также имел хорошие шансы выйти в «Серебро», — добавили авторы телеграм-канала «Вторая лига».

Андрей Блажко руководит «Амкаром» с 2023 года. В прошлом году под его руководством клубу не удалось выполнить поставленную турнирную задачу - выйти из дивизиона «Б» второй лиги (третья лига) – в дивизион «А». По итогам провального сезона пост президента клуба покинул Валерий Чупраков. По данным источников «Ъ-Прикамье», новый президент клуба, бывший замначальника УФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов перед началом сезона 2025 года рассматривал возможность замены главного тренера, но из-за ограниченности времени не смог найти замену.