«Коммерсантъ-Урал» на «Иннопроме» проведет сессию о корпоративном здоровье

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» проведет сессию «Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников» на международной промышленной выставке «Иннопром». Мероприятие пройдет 9 июля в 10:30 в зале 3.3 (конгресс-центр).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Приглашенные спикеры сессии — замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, а также врачебное сообщество, представители компаний ЕВРАЗ, ТМК, «СберЗдоровье», «Ростелеком», сервиса «Авито Работа» и других.

На сессии обсудят, почему удержание сотрудников выгоднее привлечения, как трансформируется рынок труда, как влияет ДМС в вакансии на отклики от нее и чего от рабочих мест ждут соискатели. Спикеры поделятся аналитикой, практическими кейсами и инновационными решениями, в том числе по цифровизации здравоохранения.

В завершение сессии будет подписано трехстороннее соглашение в сфере корпоративного здоровья между министерством здравоохранения Свердловской области Уральской торгово-промышленной палатой и Ассоциацией медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР).

Анна Капустина