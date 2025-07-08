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«Коммерсантъ-Урал» на «Иннопроме» проведет сессию о корпоративном здоровье

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» проведет сессию «Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников» на международной промышленной выставке «Иннопром». Мероприятие пройдет 9 июля в 10:30 в зале 3.3 (конгресс-центр).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Приглашенные спикеры сессии — замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, а также врачебное сообщество, представители компаний ЕВРАЗ, ТМК, «СберЗдоровье», «Ростелеком», сервиса «Авито Работа» и других.

На сессии обсудят, почему удержание сотрудников выгоднее привлечения, как трансформируется рынок труда, как влияет ДМС в вакансии на отклики от нее и чего от рабочих мест ждут соискатели. Спикеры поделятся аналитикой, практическими кейсами и инновационными решениями, в том числе по цифровизации здравоохранения.

В завершение сессии будет подписано трехстороннее соглашение в сфере корпоративного здоровья между министерством здравоохранения Свердловской области Уральской торгово-промышленной палатой и Ассоциацией медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР).

Анна Капустина

Фотогалерея

Выставка «Иннопром-2025» в Екатеринбурге

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Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП &quot;НАМИ&quot;

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП "НАМИ"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии &quot;Киберстали&quot;. Генеральный директор ООО &quot;Киберсталь&quot; Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии "Киберстали". Генеральный директор ООО "Киберсталь" Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Низкопольный трамвай &quot;Синара 71-233&quot;

Низкопольный трамвай "Синара 71-233"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Уральского турбинного завода

Стенд Уральского турбинного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд &quot;РТ-Техприемка&quot; (входит в ГК &quot;Ростех&quot;)

Стенд "РТ-Техприемка" (входит в ГК "Ростех")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Форвардер вездеход &quot;Тром 25&quot;

Форвардер вездеход "Тром 25"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд города Москвы

Стенд города Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд НАМИ

Стенд НАМИ

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет завода &quot;Уральские локомотивы&quot; с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Макет завода "Уральские локомотивы" с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Челябинской области

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет &quot;РМК Арены&quot; на стенде Челябинской области

Макет "РМК Арены" на стенде Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП "НАМИ"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии "Киберстали". Генеральный директор ООО "Киберсталь" Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Низкопольный трамвай "Синара 71-233"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Уральского турбинного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд "РТ-Техприемка" (входит в ГК "Ростех")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Форвардер вездеход "Тром 25"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд города Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд НАМИ

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет завода "Уральские локомотивы" с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет "РМК Арены" на стенде Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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