В продажу выведены новые квартиры в квартале «Ассамблея»

В корпусе 245 квартир, каждая с остекленной лоджией, площадь от 32 до 92,5 кв. м, от студий до трехкомнатных. Стоимость — от 12,8 до 41 млн рублей. Высота потолков — 3 м. В двух- и трехкомнатных квартирах имеются гардеробные и по два и три санузла соответственно. На 11-м и 12-м этажах расположатся квартиры с террасами. Паркинг подземный, двухуровневый.

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Фото: ГК «ПСК» ЖК «Ассамблея»

Фото: ГК «ПСК»

Квартал «Ассамблея» — это пять жилых домов от 7 до 12 этажей в центре Васильевского острова. В первом корпусе расположится гранд-лобби общей высотой 7,7 м и лаунж-зона на антресольном этаже. Также будет устроен комьюнити-клуб для жителей с коворкингом, комнатами для переговоров, библиотекой, кинозалом, фитнес-залом, бьюти-кабинетом и детским клубом.

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Фото: ГК «ПСК» ЖК «Ассамблея»

Фото: ГК «ПСК»

Внутренняя территория будет оформлена в концепции «лесных комнат», с разделением на несколько пейзажных зон. Также здесь расположится переливной фонтан и арт-объект «Сфинкс».

Транспортная доступность «Ассамблеи»: 10 минут пешком до станции метро «Горный институт», 10 минут на автомобиле до въезда на ЗСД и до Петроградской стороны, порядка 15 минут на автомобиле до Невского проспекта и полчаса — до аэропорта и Московского вокзала.

Выбор планировок на странице «Ассамблеи». Условия покупки, включая ипотечные спецпрограммы и рассрочки, по телефону 8 (812) 640-48-48.

ЖК «Ассамблея» — застройщик ООО «СЗ АТТИК», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ООО «СЗ АТТИК»