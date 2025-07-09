В продажу выведены новые квартиры в квартале «Ассамблея»
ГК «ПСК» открыла продажи в строящемся объекте на Васильевском острове
В корпусе 245 квартир, каждая с остекленной лоджией, площадь от 32 до 92,5 кв. м, от студий до трехкомнатных. Стоимость — от 12,8 до 41 млн рублей. Высота потолков — 3 м. В двух- и трехкомнатных квартирах имеются гардеробные и по два и три санузла соответственно. На 11-м и 12-м этажах расположатся квартиры с террасами. Паркинг подземный, двухуровневый.
ЖК «Ассамблея»
Фото: ГК «ПСК»
Квартал «Ассамблея» — это пять жилых домов от 7 до 12 этажей в центре Васильевского острова. В первом корпусе расположится гранд-лобби общей высотой 7,7 м и лаунж-зона на антресольном этаже. Также будет устроен комьюнити-клуб для жителей с коворкингом, комнатами для переговоров, библиотекой, кинозалом, фитнес-залом, бьюти-кабинетом и детским клубом.
ЖК «Ассамблея»
Фото: ГК «ПСК»
Внутренняя территория будет оформлена в концепции «лесных комнат», с разделением на несколько пейзажных зон. Также здесь расположится переливной фонтан и арт-объект «Сфинкс».
Транспортная доступность «Ассамблеи»: 10 минут пешком до станции метро «Горный институт», 10 минут на автомобиле до въезда на ЗСД и до Петроградской стороны, порядка 15 минут на автомобиле до Невского проспекта и полчаса — до аэропорта и Московского вокзала.
Выбор планировок на странице «Ассамблеи». Условия покупки, включая ипотечные спецпрограммы и рассрочки, по телефону 8 (812) 640-48-48.
ЖК «Ассамблея» — застройщик ООО «СЗ АТТИК», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ООО «СЗ АТТИК»
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